Байден прилетел на саммит НАТО в Вильнюс и потерялся прямо в аэропорту
Президент США Байден прилетел в Вильнюс на саммит НАТО и начал визит с конфуза
Американский лидер Джо Байден прилетел в литовский Вильнюс на саммит НАТО, который пройдёт 12–13 июля, и, похоже, в очередной раз потерялся в пространстве. Встречавшему его президенту Литвы Науседе, с которым у них на вторник назначены двусторонние переговоры, пришлось помогать коллеге сориентироваться.
Прибывший в Вильнюс Байден заблудился на ровном месте. Видео © Twitter / Ukrainian front
Около 15 минут борт № 1, к которому подвезли трап, стоял с открытыми дверями, пока в них не появился Байден в тёмных очках. После короткой беседы с Нуседой американский президент прошёл к группе сотрудников посольства США и членов их семей. С ними он общался около 20 минут. Затем кортеж главы Белого дома отправился из аэропорта в город.
Для Байдена это второе посещение Литвы. В первый раз он приезжал в 2002 году вместе с возглавлявшим тогда США Джорджем Бушем-младшим.
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Американский лидер прилетел прямиком из Великобритании, визит куда тоже не обошёлся без странностей американского президента при выходе из самолёта. Пользователи Сети обратили внимание на странные приседания, которые совершал глава США, спускаясь по трапу.
Twitter / Ukrainian front