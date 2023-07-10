Байден прилетел на саммит НАТО в Вильнюс и потерялся прямо в аэропорту

Американский лидер Джо Байден прилетел в литовский Вильнюс на саммит НАТО, который пройдёт 12–13 июля, и, похоже, в очередной раз потерялся в пространстве. Встречавшему его президенту Литвы Науседе, с которым у них на вторник назначены двусторонние переговоры, пришлось помогать коллеге сориентироваться.

Прибывший в Вильнюс Байден заблудился на ровном месте. Видео © Twitter / Ukrainian front

Около 15 минут борт № 1, к которому подвезли трап, стоял с открытыми дверями, пока в них не появился Байден в тёмных очках. После короткой беседы с Нуседой американский президент прошёл к группе сотрудников посольства США и членов их семей. С ними он общался около 20 минут. Затем кортеж главы Белого дома отправился из аэропорта в город.

Для Байдена это второе посещение Литвы. В первый раз он приезжал в 2002 году вместе с возглавлявшим тогда США Джорджем Бушем-младшим.