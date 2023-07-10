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10 июля, 07:52

Странная деталь в поведении Байдена на трапе самолёта попала на видео

Приседание Джо Байдена на трапе самолёта рассмешило пользователей Сети

80-летнего американского президента Джо Байдена вновь высмеяли в Сети. На этот раз пользователям подняло настроение видео, на котором политик, спускаясь по трапу самолёта, на секунду останавливается, подпрыгивает, после чего идёт дальше. Ролик опубликован на ютуб-канале агентства Reuters.

"А знак "Смотрите под ноги" всегда был на трапе?" — поинтересовался один из комментаторов.

Другой даже предположил, что у главы Белого дома болезнь Паркинсона. Однако он стал единственным, кто воспринял ролик всерьёз, остальные же продолжили шутить, отмечая, что "опасность прибывает".

"Миссия выполнена", — написал подписчик в момент, когда Байден успешно завершил спуск с трапа.

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Несмотря на напряжённые рабочие будни, Байден успевает уделять время и отдыху. Недавно 80-летнего президента заметили на пляже без футболки, где он нежился под солнышком в компании своей супруги Джил и 22-летней внучки Финнеган. Кстати, в Национальном комитете Республиканской партии даже подсчитали, что политик всего провёл в отпуске 353 дня, или 39,2% всего времени, что он занимает пост президента.

Обложка ©

ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Николь Вербер
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