Странная деталь в поведении Байдена на трапе самолёта попала на видео

80-летнего американского президента Джо Байдена вновь высмеяли в Сети. На этот раз пользователям подняло настроение видео, на котором политик, спускаясь по трапу самолёта, на секунду останавливается, подпрыгивает, после чего идёт дальше. Ролик опубликован на ютуб-канале агентства Reuters.

"А знак "Смотрите под ноги" всегда был на трапе?" — поинтересовался один из комментаторов.

Другой даже предположил, что у главы Белого дома болезнь Паркинсона. Однако он стал единственным, кто воспринял ролик всерьёз, остальные же продолжили шутить, отмечая, что "опасность прибывает".

"Миссия выполнена", — написал подписчик в момент, когда Байден успешно завершил спуск с трапа.