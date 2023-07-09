Полуголого Байдена засняли на пляже в США

Американского президента Джо Байдена вместе с семьёй заметили на общественном пляже в штате Делавэр неподалёку от его дома. Кадры, в момент ставшие новым мемом, разлетелись по многим соцсетям.

Президент США Джо Байден с семьёй выбрался позагорать на пляж в Делавэре. Видео © Twitter / RNCResearch

Глава Белого дома нежился под солнцем в компании супруги Джилл и 22-летней внучки Финнеган, однако её отца — Хантера Байдена, который замешан в наркоскандалах и, по мнению экс-президента США Дональда Трампа, может быть владельцем найденного в Белом доме кокаина, — рядом не было.

По данным таблоида Daily Mail, президентская семья отдыхала на шезлонгах под бдительным наблюдением сотрудников секретной службы. Несмотря на это, почти никто из присутствующих на пляже не обращал на Байдена никакого внимания. Судя по кадрам, сначала 80-летний политик провёл время за книгой, попивая газировку, после чего решил немного позагорать. Американский президент снял футболку и выдвинул шезлонг из тени, вот только двигался он очень медленно, подтверждая слухи о том, что годы всё-таки берут своё.

Видео с отдыхающим Байденом прокомментировали и в Национальном комитете Республиканской партии. Там подсчитали, что глава Белого дома провёл в отпуске 353 дня, или 39,2% всего времени, что он занимает пост президента. Не обошлось и без острот от миллиардера Илона Маска. Он опубликовал фотографию Байдена с пляжа в подгузнике, в который "переодел" его с помощью фотошопа.

Илон Маск опубликовал мем про 80-летнего Джо Байдена. Фото © Twitter / ElonMuskAOC

"Свежее фото Байдена сегодня на пляже!" — подписал снимок бизнесмен.