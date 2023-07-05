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5 июля, 13:11
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Байден похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им пением

Очередной конфуз с американским лидером Джо Байденом произошёл на мероприятии, посвящённом Дню благодарения, который отмечается в США 4 июля. Зрители прямого эфира наблюдали за тем, как президент США после завершения своей речи похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им пением.

Байден похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им пением. Видео © Telegram / Пул № 3

"Где он? Я не знаю, чувак. Я хочу передать ему привет. Пытаетесь убрать меня со сцены? Боитесь, что я попытаюсь петь? Большое спасибо, ребята!" — сказал Байден, бегая по сцене.

После этого президент США как ни в чём не бывало спустился со сцены.

Байден заблудился на сцене, с которой пригрозил всему миру проблемами

Байден заблудился на сцене, с которой пригрозил всему миру проблемами

Несмотря на то что 80-летний Байден называет себя мужчиной в самом расцвете сил, многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые оплошности, которыми американский лидер шокирует публику. Совсем недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. Во время общения с журналистами он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Наталья Исакова
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