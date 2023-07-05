Очередной конфуз с американским лидером Джо Байденом произошёл на мероприятии, посвящённом Дню благодарения, который отмечается в США 4 июля. Зрители прямого эфира наблюдали за тем, как президент США после завершения своей речи похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им пением.

Байден похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им пением. Видео © Telegram / Пул № 3

"Где он? Я не знаю, чувак. Я хочу передать ему привет. Пытаетесь убрать меня со сцены? Боитесь, что я попытаюсь петь? Большое спасибо, ребята!" — сказал Байден, бегая по сцене.