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30 апреля, 11:33

Байден заверил, что он — мужчина в самом расцвете сил

Байден пошутил о своём возрасте, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил

Американский президент Джо Байден пошутил о своём возрасте. В ходе выступления на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме глава государства назвал себя мужчиной в самом расцвете сил.

80-летний Байден сделал отсылку к материалу издания The New York Times, в котором говорилось, что возраст лидера США является большой проблемой.

"Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю "у всех", я имею в виду The New York Times", — сказал политик.

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После этого президент США заверил присутствующих, что он всё ещё полон сил.

"Они говорят, что я уже не тот, что был раньше. Но [журналист] Дон Лемон сказал бы, что это мужчина в самом расцвете сил", — с иронией заявил Байден.

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Как сообщал Лайф, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально заявил, что планирует идти на второй президентский срок. Выборы назначены на ноябрь 2024 года. К этому времени политику уже будет 82 года, а к окончанию срока — конечно, если он одержит победу, — Байдену исполнится 86. В Белом доме уже ответили на подобные претензии. Там заявили, что президент выполняет задачи "вопреки возрасту". А кандидат на пост американского лидера экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли выразила мнение, что Байден в случае переизбрания, скорее всего, умрёт до конца срока выполнения своих полномочий.

Обложка ©

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Иван Косицын
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