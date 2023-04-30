Байден заверил, что он — мужчина в самом расцвете сил

Американский президент Джо Байден пошутил о своём возрасте. В ходе выступления на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме глава государства назвал себя мужчиной в самом расцвете сил.

80-летний Байден сделал отсылку к материалу издания The New York Times, в котором говорилось, что возраст лидера США является большой проблемой.

"Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю "у всех", я имею в виду The New York Times", — сказал политик.

После этого президент США заверил присутствующих, что он всё ещё полон сил.