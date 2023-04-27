"Цифра не фиксируется": Байден заявил, что не помнит свой возраст

Во время выступления в Южной Корее президент США заявил, что не помнит, сколько ему лет. Джо Байден затронул тему предстоящей предвыборной гонки и вдруг признался, что эта цифра у него "не фиксируется".

Байден заявил, что не помнит свой возраст. Видео © Telegram \ Pul_Nomer_3

"Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется", — сказал Байден.

При этом американский лидер добавил, что людям ещё предстоит узнать, стоит ли за него отдавать свой голос на президентских выборах.

"Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет", — сообщил Байден.