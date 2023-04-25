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25 апреля, 10:24

Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок

Байден завил о готовности баллотироваться на выборах президента США в 2024 году

<p>Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office</p>

Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Президент США Джо Байден в 2024 году намерен баллотироваться на выборах главы государства. Об этом сам американский лидер объявил во вторник в опубликованном видео.

"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — сказал Байден.

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Ранее Лайф писал о том, что в ноябре прошлого года бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении вступить в борьбу за пост президента в 2024 году. Также о готовности баллотироваться на пост лидера США заявил экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Причиной он назвал желание препятствовать повторному избранию своего бывшего босса. Что касается Байдена, то в США считают, что в ходе предвыборной гонки ему нужно открыто говорить избирателям о своём здоровье.

Илья Суриков
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