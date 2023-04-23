Байдена призвали без стеснения говорить о здоровье, чтобы переизбраться
NYT: Байден должен доказать избирателям, что физически готов переизбираться
Лидер Белого дома Джо Байден должен открыто говорить избирателям о своём здоровье в ходе предвыборной гонки. К такому выводу пришла газета The New York Times, которая опубликовала результаты опроса о выдвижении действующего президента США на второй срок.
Согласно данным агентства Associated Press и исследовательского центра изучения связей с общественностью NORC, которые приводит газета, 47% электората Демократической партии поддерживают участие Байдена в предстоящей предвыборной гонке.
"Многие демократы, особенно молодые, опасаются, что Байден будет слишком стар, чтобы быть эффективным во время второго срока, к концу которого ему будет 86 лет... Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнёт делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам", — пишет газета.
Как отмечает издание, президент реже большинства предшественников из числа современников даёт пресс-конференции и интервью, а своим молчанием развязывает руки критикам и скептикам. По мнению автора статьи, Байдену необходимо говорить о своём здоровье открыто, не стесняясь, и перестать делать вид, что оно не имеет значения.
Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Бывший лидер страны Дональд Трамп заявил о намерении вступить в борьбу ещё в ноябре прошлого года. Байден также не исключил возможности участия в выборах, но официально это ещё не подтвердил. При этом больше половины американцев не хотят видеть ни Байдена, ни Трампа на посту президента.