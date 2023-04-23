Байдена призвали без стеснения говорить о здоровье, чтобы переизбраться

"Многие демократы, особенно молодые, опасаются, что Байден будет слишком стар, чтобы быть эффективным во время второго срока, к концу которого ему будет 86 лет... Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнёт делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам", — пишет газета.