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23 апреля, 00:56

Байдена призвали без стеснения говорить о здоровье, чтобы переизбраться

NYT: Байден должен доказать избирателям, что физически готов переизбираться

Лидер Белого дома Джо Байден должен открыто говорить избирателям о своём здоровье в ходе предвыборной гонки. К такому выводу пришла газета The New York Times, которая опубликовала результаты опроса о выдвижении действующего президента США на второй срок.

Согласно данным агентства Associated Press и исследовательского центра изучения связей с общественностью NORC, которые приводит газета, 47% электората Демократической партии поддерживают участие Байдена в предстоящей предвыборной гонке.

"Многие демократы, особенно молодые, опасаются, что Байден будет слишком стар, чтобы быть эффективным во время второго срока, к концу которого ему будет 86 лет... Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнёт делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам", — пишет газета.

Байден ответил на вопрос о планах идти на второй срок

Байден ответил на вопрос о планах идти на второй срок

Как отмечает издание, президент реже большинства предшественников из числа современников даёт пресс-конференции и интервью, а своим молчанием развязывает руки критикам и скептикам. По мнению автора статьи, Байдену необходимо говорить о своём здоровье открыто, не стесняясь, и перестать делать вид, что оно не имеет значения.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Бывший лидер страны Дональд Трамп заявил о намерении вступить в борьбу ещё в ноябре прошлого года. Байден также не исключил возможности участия в выборах, но официально это ещё не подтвердил. При этом больше половины американцев не хотят видеть ни Байдена, ни Трампа на посту президента.

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Joe Biden for President: Official Campaign Website

Ольга Платонова
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