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14 апреля, 22:56

Байден ответил на вопрос о планах идти на второй срок

Байден пообещал скоро объявить о решении избираться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что уже принял решение по вопросу об участии в выборах нового лидера страны, которые состоятся в 2024 году. Он объявит об этом "относительно скоро".

"Я уже сделал эти расчёты. Мы объявим об этом относительно скоро", — сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о его планах на выборы.

Он добавил, что уже не скрывал и ранее намерение баллотироваться вновь.

Байден раскрыл свои планы на выборы президента шуткой о пасхальном катании яиц

Байден раскрыл свои планы на выборы президента шуткой о пасхальном катании яиц

Ранее действующий президент США Джо Байден проиграл в опросе "Кто должен быть кандидатом от демократов в 2024 году?" сопернику "кто угодно", разгром был почти с двукратным преимуществом.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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