Байден ответил на вопрос о планах идти на второй срок
Байден пообещал скоро объявить о решении избираться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что уже принял решение по вопросу об участии в выборах нового лидера страны, которые состоятся в 2024 году. Он объявит об этом "относительно скоро".
"Я уже сделал эти расчёты. Мы объявим об этом относительно скоро", — сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о его планах на выборы.
Он добавил, что уже не скрывал и ранее намерение баллотироваться вновь.
Ранее действующий президент США Джо Байден проиграл в опросе "Кто должен быть кандидатом от демократов в 2024 году?" сопернику "кто угодно", разгром был почти с двукратным преимуществом.
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