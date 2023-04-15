Байден ответил на вопрос о планах идти на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что уже принял решение по вопросу об участии в выборах нового лидера страны, которые состоятся в 2024 году. Он объявит об этом "относительно скоро".

"Я уже сделал эти расчёты. Мы объявим об этом относительно скоро", — сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о его планах на выборы.

Он добавил, что уже не скрывал и ранее намерение баллотироваться вновь.