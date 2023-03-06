Кандидат в президенты "кто угодно" разгромил Байдена с двукратным отрывом

Действующий президент США Джо Байден проиграл в опросе "Кто должен быть кандидатом от демократов в 2024 году?" сопернику "кто угодно", разгром был почти с двукратным преимуществом. Занимательную статистику привели в окружении экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа: его старший советник Джейсон Миллер в своём твиттер-аккаунте назвал результат жестоким.

Результаты опроса. Фото © Twitter / Jason Miller

По итогам опроса, за "кого угодно" проголосовало 58% респондентов, а за нынешнего президента — лишь 31%. Ещё 10% решили не выбирать из этих вариантов. Миллер недоумевает, как Джо Байден мог стать настолько непопулярным даже среди электората собственной партии.