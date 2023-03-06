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6 марта, 19:06

Кандидат в президенты "кто угодно" разгромил Байдена с двукратным отрывом

Опрос: 58% американцев-демократов хотят видеть на выборах "кого угодно" вместо Байдена

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymake</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymake

Действующий президент США Джо Байден проиграл в опросе "Кто должен быть кандидатом от демократов в 2024 году?" сопернику "кто угодно", разгром был почти с двукратным преимуществом. Занимательную статистику привели в окружении экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа: его старший советник Джейсон Миллер в своём твиттер-аккаунте назвал результат жестоким.

Результаты опроса. Фото © Twitter / Jason Miller

Результаты опроса. Фото © Twitter / Jason Miller

По итогам опроса, за "кого угодно" проголосовало 58% респондентов, а за нынешнего президента — лишь 31%. Ещё 10% решили не выбирать из этих вариантов. Миллер недоумевает, как Джо Байден мог стать настолько непопулярным даже среди электората собственной партии.

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Матвей Константинов
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