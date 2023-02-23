Журналистка озвучила настоящую причину поездки Байдена в Киев
Журналистка Sky News Келли: Байден приезжал в Киев для поднятия рейтингов
Президент США Джо Байден приезжал в Киев ради восстановления упавших рейтингов. Об этом рассказала американская журналистка Мегин Келли в эфире Sky News Australia.
"СМИ просто преподносят всё так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но всё не так", — заявила она.
Келли добавила, что американский лидер прибыл в украинскую столицу, чтобы "поучаствовать в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей". Журналистка также обвинила Белый дом во лжи о том, что визит Байдена в Киев давно готовился. Она заявила о наличии доказательств, которые подтверждают, что решение о поездке на Украину было принято не ранее чем на прошлой неделе. Байден, как указала Келли, заверил киевские власти в том, что американцы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но "это тоже вымысел администрации".
"Нет, мы не готовы! Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — всё ниже и ниже", — подчеркнула журналистка.
Глава Белого дома 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как писал Лайф, перед визитом Джо Байдена на Украину США связались с РФ для исключения вероятного конфликта. Эту информацию позднее подтвердил экс-посол США в России Джон Салливан. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Байден получил гарантии сохранности перед визитом в Киев.
t.me / V_Zelenskiy_official