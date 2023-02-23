Журналистка озвучила настоящую причину поездки Байдена в Киев

"СМИ просто преподносят всё так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но всё не так", — заявила она.

Келли добавила, что американский лидер прибыл в украинскую столицу, чтобы "поучаствовать в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей". Журналистка также обвинила Белый дом во лжи о том, что визит Байдена в Киев давно готовился. Она заявила о наличии доказательств, которые подтверждают, что решение о поездке на Украину было принято не ранее чем на прошлой неделе. Байден, как указала Келли, заверил киевские власти в том, что американцы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но "это тоже вымысел администрации".