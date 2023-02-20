Президент США Джо Байден прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Впрочем, эффекта внезапности Киеву достичь не удалось — уже с утра жители украинской столицы стали распространять слухи о том, что именно Байдена ждут в гости, был перекрыт весь центр города.