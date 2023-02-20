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20 февраля, 09:54

Президент США Джо Байден прибыл в Киев

<p>Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Фото © телеграм-канал<a href="https://t.me/stranaua/91800" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Политика страны"</a></p>

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Фото © телеграм-канал "Политика страны"

Президент США Джо Байден прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Американского лидера в сопровождении делегации заметили на Михайловской площади в Киеве. Аккомпанементом визиту Байдена украинские власти включили воздушную тревогу.

Впрочем, эффекта внезапности Киеву достичь не удалось — уже с утра жители украинской столицы стали распространять слухи о том, что именно Байдена ждут в гости, был перекрыт весь центр города.

Никита Никонов
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