Президент США Джо Байден прибыл в Киев
Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Фото © телеграм-канал "Политика страны"
Президент США Джо Байден прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Американского лидера в сопровождении делегации заметили на Михайловской площади в Киеве. Аккомпанементом визиту Байдена украинские власти включили воздушную тревогу.
Впрочем, эффекта внезапности Киеву достичь не удалось — уже с утра жители украинской столицы стали распространять слухи о том, что именно Байдена ждут в гости, был перекрыт весь центр города.