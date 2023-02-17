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17 февраля, 07:57

Экс-советник ЦРУ считает, что Байден готовит "жуткую концовку" конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс допустил, что Байден может отправить войска на Западную Украину

Президент США Джо Байден не готов отступать в вопросе развития конфликта на Украине и может приготовить для него жуткую концовку. Об этом в статье для Daily Reckoning написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

"Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. <…> Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас", — отметил Рикардс.

По мнению эксперта, действия властей США превратили конфликт в экзистенциальный кризис для Вашингтона и НАТО. Также Рикардс уверен, что в военном отношении РФ сможет победить в конфликте, тогда как Запад лишь продлит боевые действия, но не повлияет на итоговый результат. Однако США и партнёры не будут прекращать поставки вооружений, так как Байден боится "потерять своё лицо", считает экс-советник.

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Ранее кандидат на пост главы американского штата Кентукки Джеффри Янг выразил мнение, что Джо Байден, шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку со своих постов, так как являются ответственными за военные преступления.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Артур Белкин
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