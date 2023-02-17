Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму

Соединённые Штаты Америки считают "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это", — сказала она на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

При этом Нуланд отвергла неоднократные попытки отставного американского дипломата, ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера, который вёл дискуссию, указать, что Крым для России является "красной линией".