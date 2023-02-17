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17 февраля, 00:03

Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму

Соединённые Штаты Америки считают "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это", — сказала она на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

При этом Нуланд отвергла неоднократные попытки отставного американского дипломата, ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера, который вёл дискуссию, указать, что Крым для России является "красной линией".

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А ранее глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Украина получит мощный ответ в случае удара по Крыму. Киев и многие западные страны, продолжил он, ошибочно принимают за слабость дружелюбную и взвешенную политику РФ.

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Twitter / Under Secretary Victoria Nuland

Артур Лапсаков
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