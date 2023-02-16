Блинкен дал понять, что США не подталкивают Украину занять Крым

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов заявил, что Вашингтон не побуждает Украину к активным действиям по атаке на Крым, ведь считает это "красной линией" для России. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

Во время разговора у Блинкена спросили, готовы ли США помочь Украине реализовать цель по захвату полуострова. В ответ американский госсекретарь сказал, что попытка Киева атаковать Крым станет "красной линией" для президента РФ Владимира Путина, которая может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.

"По словам четырёх человек, знакомых с ответом Блинкена, он сообщил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев", — отмечает издание.

Два источника заявили, что госсекретарь создал впечатление, будто США не считают мудрым шагом усилия по захвату Крыма в данный момент. А по словам двух других человек, Блинкен указал, что решение попытаться забрать Крым силой принимают исключительно украинцы, а не американцы. Это дало собеседникам газеты понять, что политик более открыт "для потенциальной украинской игры за Крым", добавила газета.