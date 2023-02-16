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15 февраля, 23:07

Госдеп анонсировал европейское турне Энтони Блинкена

Госсекретарь США Блинкен с 16 по 22 февраля посетит Германию, Турцию и Грецию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни совершит визиты в Германию, Турцию, а также Грецию. Об этом сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В Германии Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет обсуждаться поддержка Украины странами Запада и приверженность Вашингтона сохранению трансатлантической безопасности. Также он поучаствует в министерском совещании стран "Группы семи" (G7). После этого американский госсекретарь отправится в Турцию.

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"Госсекретарь Блинкен посетит авиабазу Инджирлик в Турции 19 февраля, чтобы лично ознакомиться с усилиями США по оказанию помощи турецким властям в реагировании на разрушения, вызванные землетрясениями 6 февраля", — заявили в ведомстве.

Затем политик направится в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Никосом Дендиасом, а также с лидером местной оппозиции Алексисом Ципрасом. В планах обсуждение американо-греческого сотрудничества и защиты демократии.

Ранее Лайф писал, что американский лидер Джо Байден принял приглашение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы приехать с визитом в республику. Президенты двух стран также обязались расширять диалог и углублять сотрудничество.

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Юлия Коновалова
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