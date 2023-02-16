Госдеп анонсировал европейское турне Энтони Блинкена
Госсекретарь США Блинкен с 16 по 22 февраля посетит Германию, Турцию и Грецию
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни совершит визиты в Германию, Турцию, а также Грецию. Об этом сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
В Германии Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет обсуждаться поддержка Украины странами Запада и приверженность Вашингтона сохранению трансатлантической безопасности. Также он поучаствует в министерском совещании стран "Группы семи" (G7). После этого американский госсекретарь отправится в Турцию.
"Госсекретарь Блинкен посетит авиабазу Инджирлик в Турции 19 февраля, чтобы лично ознакомиться с усилиями США по оказанию помощи турецким властям в реагировании на разрушения, вызванные землетрясениями 6 февраля", — заявили в ведомстве.
Затем политик направится в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Никосом Дендиасом, а также с лидером местной оппозиции Алексисом Ципрасом. В планах обсуждение американо-греческого сотрудничества и защиты демократии.
Ранее Лайф писал, что американский лидер Джо Байден принял приглашение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы приехать с визитом в республику. Президенты двух стран также обязались расширять диалог и углублять сотрудничество.