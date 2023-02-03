Белый дом единодушно поддержал решение Блинкена отложить визит в Китай
Решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить визит в Китай в связи с появлением воздушного шара КНР единодушно поддержали в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер.
"Мы внимательно следим [за метеозондом] и изучаем все возможные варианты. Что касается поездки Блинкена, то президент согласился с решением госсекретаря не отправляться в эту поездку. И было единодушно принято, что поездка в Китайскую Народную Республику в настоящее время нецелесообразна", — сказала Жан-Пьер.
Жан-Пьер добавила, что КНР выразила сожаление, однако нахождение этого шара в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета страны и нарушением международного права. Сам Госсекретарь уже уведомил министра иностранных дел КНР Ван И о решении отложить поездку из-за ситуации с китайским аэростатом.
Лайф напоминает, что Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В Штатах предположили, что аэростат принадлежит Китаю, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар "в кратчайшие сроки" Пентагон ответил отказом, объяснив этот шаг опасным для населения.