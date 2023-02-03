Белый дом единодушно поддержал решение Блинкена отложить визит в Китай

Решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить визит в Китай в связи с появлением воздушного шара КНР единодушно поддержали в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер.

"Мы внимательно следим [за метеозондом] и изучаем все возможные варианты. Что касается поездки Блинкена, то президент согласился с решением госсекретаря не отправляться в эту поездку. И было единодушно принято, что поездка в Китайскую Народную Республику в настоящее время нецелесообразна", — сказала Жан-Пьер.