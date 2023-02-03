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2 февраля, 23:07

Пентагон заявил, что отслеживает китайский воздушный шар на севере США

Американские военные в последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар, перемещающийся над северной частью страны. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Правительство Соединённых Штатов выявило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Мы пристально следим за ним", — сказал представитель американского военного ведомства, добавив, что "сразу после обнаружения воздушного шара власти США приняли меры для защиты от сбора важной информации".

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Шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. В Вашингтоне считают, что зонд, вероятно, принадлежит Китаю. Президенту США Джо Байдену уже доложили о ситуации.

При этом, согласно утверждению Райдера, шар не представляет угрозы населению и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. На данный момент решено его не сбивать. Американская сторона уже связалась с Пекином через Посольство КНР в Вашингтоне и дипмиссию США в китайской столице. Однако углубляться в содержание общения представитель Пентагона не стал.

Китайская сторона пока не прокомментировала этот инцидент.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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