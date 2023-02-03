Пентагон заявил, что отслеживает китайский воздушный шар на севере США

Американские военные в последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар, перемещающийся над северной частью страны. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Правительство Соединённых Штатов выявило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Мы пристально следим за ним", — сказал представитель американского военного ведомства, добавив, что "сразу после обнаружения воздушного шара власти США приняли меры для защиты от сбора важной информации".

Шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. В Вашингтоне считают, что зонд, вероятно, принадлежит Китаю. Президенту США Джо Байдену уже доложили о ситуации.

При этом, согласно утверждению Райдера, шар не представляет угрозы населению и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. На данный момент решено его не сбивать. Американская сторона уже связалась с Пекином через Посольство КНР в Вашингтоне и дипмиссию США в китайской столице. Однако углубляться в содержание общения представитель Пентагона не стал.

Китайская сторона пока не прокомментировала этот инцидент.