Канадского сурка-предсказателя Фреда нашли мёртвым за несколько часов до Дня сурка

Сурок-предсказатель Фред из канадского Валь-д'Эспуар провинции Квебек был найден мёртвым за несколько часов до наступления Дня сурка, отмечаемого в Северной Америке 2 февраля. Об этом сообщает телеканал CBC.

Животное обнаружили, когда организаторы попытались разбудить его перед мероприятием. Согласно данным экспертов, сурок умер во время зимней спячки поздней осенью или в начале декабря.

О смерти предсказателя сообщили за 40 минут до начала празднования, а присутствовавшие на мероприятии канадцы были потрясены известием. Вместо животного выступил ребёнок в шляпе сурка. Он спрогнозировал, что зима будет длиться ещё шесть недель. В следующем году предсказание о начале весны сделает другой сурок, Фред-младший.