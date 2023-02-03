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2 февраля, 22:54

Канадского сурка-предсказателя Фреда нашли мёртвым за несколько часов до Дня сурка

<p>Сурок-предсказатель Фред. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_la_marmotte#/media/File:Fred_la_marmotte.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Сурок-предсказатель Фред. Обложка © Wikipedia

Сурок-предсказатель Фред из канадского Валь-д'Эспуар провинции Квебек был найден мёртвым за несколько часов до наступления Дня сурка, отмечаемого в Северной Америке 2 февраля. Об этом сообщает телеканал CBC.

Животное обнаружили, когда организаторы попытались разбудить его перед мероприятием. Согласно данным экспертов, сурок умер во время зимней спячки поздней осенью или в начале декабря.

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О смерти предсказателя сообщили за 40 минут до начала празднования, а присутствовавшие на мероприятии канадцы были потрясены известием. Вместо животного выступил ребёнок в шляпе сурка. Он спрогнозировал, что зима будет длиться ещё шесть недель. В следующем году предсказание о начале весны сделает другой сурок, Фред-младший.

Ранее зоолог, телеведущий Ос Арутюнян рассказал, что о скором окончании зимы может поведать любое животное, впадающее в спячку.

Юлия Коновалова
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