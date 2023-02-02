Утрут нос суркам: Какие животные умеют "предсказывать" приход весны

2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Принято считать, что предсказывать весну умеют именно эти зверьки. Зоолог, телеведущий Ос Арутюнян в эфире "Радио Sputnik" объяснил, что о скором окончании зимы нам может поведать любое животное, впадающее в спячку.

"Любое животное, которое впадает в спячку и потом из неё выходит, — своего рода предсказатель весны. Самый хрестоматийный символ России — медведь. Он периодически просыпается в конце зимы и выглядывает из берлоги. Если он увидел, что появилась трава, то из спячки выходит. Это отличный индикатор", — отметил специалист.

Те, кто живёт за городом, где есть пасека, также могут ориентироваться на поведение пчёл. Если они начинают летать вокруг ульев, это однозначно говорит о том, что пришла весна, сказал Арутюнян. Ещё одним признаком служит народная примета, согласно которой холодная погода на Сретение, 15 февраля, предвещает позднюю весну.

"Если [в этот день] тепло, то будет ранняя весна. Конечно, все народные приметы очень условны. Самые яркие показатели приближения весны — продолжительность дня и общее повышение температуры. Потоки тёплого воздуха обеспечивают таяние снега, а земля без снега начинает быстрее прогреваться", — заключил Арутюнян.