Патриарх Кирилл поздравил Шойгу и российских военных с годовщиной Сталинградской битвы
Патриарх Кирилл: Подвиг обороны Сталинграда вдохновляет российских солдат в зоне СВО
Подвиг отцов и дедов, оборонявших Сталинград, вдохновляет российских солдат в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном письме главе Минобороны РФ Сергею Шойгу по случаю 80-й годовщины битвы за город.
"Подвиг отцов и дедов, проявивших беспримерные героизм, доблесть и самопожертвование во время обороны Сталинграда, и сегодня вдохновляет наших мужественных воинов, выполняющих ответственные боевые задачи на полях специальной военной операции и отстаивающих суверенитет, независимость и безопасность нашей страны", — цитирует его пресс-служба РПЦ.
Патриарх также выразил уверенность в важности совместных трудов государства и Церкви по сохранению исторической памяти народа, что будет "способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению норм традиционной морали в жизни общества". Он пожелал российским военнослужащим здоровья, бодрости духа, мужества и помощи Бога в их ратном деле.
Ранее о значении Сталинградской битвы высказался глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, образ непокорённого города является символом стойкости российского народа.
ТАСС / Марат Абулхатин