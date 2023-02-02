Патриарх Кирилл поздравил Шойгу и российских военных с годовщиной Сталинградской битвы

Подвиг отцов и дедов, оборонявших Сталинград, вдохновляет российских солдат в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном письме главе Минобороны РФ Сергею Шойгу по случаю 80-й годовщины битвы за город.

"Подвиг отцов и дедов, проявивших беспримерные героизм, доблесть и самопожертвование во время обороны Сталинграда, и сегодня вдохновляет наших мужественных воинов, выполняющих ответственные боевые задачи на полях специальной военной операции и отстаивающих суверенитет, независимость и безопасность нашей страны", — цитирует его пресс-служба РПЦ.

Патриарх также выразил уверенность в важности совместных трудов государства и Церкви по сохранению исторической памяти народа, что будет "способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению норм традиционной морали в жизни общества". Он пожелал российским военнослужащим здоровья, бодрости духа, мужества и помощи Бога в их ратном деле.