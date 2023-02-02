Медведев назвал долгом России не дать ни малейшего шанса неонацизму на реванш

Россия должна помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма. Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Он подчеркнул, что "враг был сломлен 80 лет назад, он не пройдёт и сейчас".

"Наш долг — помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь", — говорится в посте Медведева во "ВКонтакте".

Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало более 2,1 миллиона человек. Эти события стали одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне.