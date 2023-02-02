Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на объект Минобороны
Постпред Ирана Иравани: Ответственность за атаку на объект Минобороны несёт Израиль
Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что ответственность за атаку на объект Минобороны в Исфахане несёт Израиль. Об этом пишет агентство ISNA.
"Предварительные расследования показывают, что сионистский режим [Израиля] несёт ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских Министерства обороны в городе Исфахан", — говорится в письме генсеку ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.
Амид Саид Иравани добавил, что действия Израиля нарушают международное право и осуждаются.
Как уже писал Лайф, 29 января в городе Исфахане был атакован склад с боеприпасами Минобороны Ирана. После этого на объекте произошёл взрыв. Советник президента Незалежной Михаил Подоляк связал инцидент с Украиной, отметив в соцсетях, что это было предупреждением. Позднее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах страны в Тегеране Евгения Кравченко.
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