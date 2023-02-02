"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 07:26

Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на объект Минобороны

Постпред Ирана Иравани: Ответственность за атаку на объект Минобороны несёт Израиль

Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что ответственность за атаку на объект Минобороны в Исфахане несёт Израиль. Об этом пишет агентство ISNA.

"Предварительные расследования показывают, что сионистский режим [Израиля] несёт ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских Министерства обороны в городе Исфахан", — говорится в письме генсеку ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

Амид Саид Иравани добавил, что действия Израиля нарушают международное право и осуждаются.

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку военных объектов и намёки Киева

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку военных объектов и намёки Киева

Как уже писал Лайф, 29 января в городе Исфахане был атакован склад с боеприпасами Минобороны Ирана. После этого на объекте произошёл взрыв. Советник президента Незалежной Михаил Подоляк связал инцидент с Украиной, отметив в соцсетях, что это было предупреждением. Позднее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах страны в Тегеране Евгения Кравченко.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров