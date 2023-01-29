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29 января, 00:00

Склад с боеприпасами в иранском Исфахане подвергся атаке дронов

IRNA: Взрыв на складе боеприпасов в Иране произошёл из-за атаки беспилотников

Склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан, где ранее прогремел сильный взрыв, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает IRNA.

Пожар после взрыва на складе боеприпасов в городе Исфахан. Видео © Twitter / PegidaCanada

"Вечером в субботу была проведена неудачная атака с применением мини-дронов на один из военных объектов Министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", — сказано в сообщении.

По информации агентства, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал. Повреждения на военном объекте незначительны. Информация о причинах и подробности о беспилотниках не приводятся.

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Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в городе Исфахан. Лайф также публиковал видео, на котором запечатлён момент взрыва.

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Кадр из видео Twitter / PegidaCanada

Иван Косицын
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