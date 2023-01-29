Склад с боеприпасами в иранском Исфахане подвергся атаке дронов

Склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан, где ранее прогремел сильный взрыв, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает IRNA.

Пожар после взрыва на складе боеприпасов в городе Исфахан. Видео © Twitter / PegidaCanada

"Вечером в субботу была проведена неудачная атака с применением мини-дронов на один из военных объектов Министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", — сказано в сообщении.

По информации агентства, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал. Повреждения на военном объекте незначительны. Информация о причинах и подробности о беспилотниках не приводятся.