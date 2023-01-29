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28 января, 23:28

Бетербиев расправился с британцем Ярдом на 90-тысячном стадионе Лондона

Бетербиев техническим нокаутом одолел британца Ярда и сохранил титулы WBC, IBF и WBO

Российский боксёр Артур Бетербиев техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Поединок прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Всё завершилось в восьмом раунде, когда команда Ярда выбросила полотенце после нокдауна.

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Этот бой стал для 38-летнего Бетербиева 19-м в карьере, во всех случаях он одерживал досрочные победы. Ярд провёл 26 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.

Последний раз Бетербиев выходил на ринг в июне 2022 года. Тогда россиянин победил американца Джо Смита – младшего и объединил три титула чемпиона мира.

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ТАСС / AP Photo / Frank Franklin II

Артур Лапсаков

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