Бетербиев расправился с британцем Ярдом на 90-тысячном стадионе Лондона

Российский боксёр Артур Бетербиев техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Поединок прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Всё завершилось в восьмом раунде, когда команда Ярда выбросила полотенце после нокдауна.

Этот бой стал для 38-летнего Бетербиева 19-м в карьере, во всех случаях он одерживал досрочные победы. Ярд провёл 26 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.