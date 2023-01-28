Россиянка стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, но золото ушло Грузии

Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48).

"Я очень рада быть здесь. Я очень счастлива! Спасибо большое всем за поддержку. Я очень нервничала и переживала. Это было очень тяжело", — сказала россиянка журналистам.

До появления Губановой гордостью грузинского фигурного катания были три бронзовые медали первенства, две из которых принесла Элене Гедеванишвили (2010, 2012), а одну получил Морис Квителашвили (2020). Губанова выступает за Грузию с августа 2021 года.