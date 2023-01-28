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28 января, 18:53

Россиянка стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, но золото ушло Грузии

Бывшая российская фигуристка Губанова принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы

<p>Анастасия Губанова. Фото © ТАСС / Antti Hamalainen / Lehtikuva / AP</p>

Анастасия Губанова. Фото © ТАСС / Antti Hamalainen / Lehtikuva / AP

Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48).

"Я очень рада быть здесь. Я очень счастлива! Спасибо большое всем за поддержку. Я очень нервничала и переживала. Это было очень тяжело", — сказала россиянка журналистам.

До появления Губановой гордостью грузинского фигурного катания были три бронзовые медали первенства, две из которых принесла Элене Гедеванишвили (2010, 2012), а одну получил Морис Квителашвили (2020). Губанова выступает за Грузию с августа 2021 года.

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Лайф писал, что российская фигуристка Алёна Косторная закончила работу с тренером Еленой Буяновой и ушла в парное катание. Теперь она работает с Сергеем Росляковым.

Матвей Константинов

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