Фигуристка Косторная ушла в парное катание
Тренер Буянова заявила, что Косторная ушла в парное катание и больше с ней не работает
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила, что чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная завершила с ней работу и ушла в парное катание. Теперь она занимается у Сергея Рослякова.
"Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное", — сказала тренер в беседе с РИА "Новости".
В марте прошлого года Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе. Спортсменка перенесла операцию на бедре, после чего решила попробовать себя в парном катании. В качестве напарника она выбрала Георгия Куницу.
Лайф писал, что дочь Этери Тутберидзе и её муж могут сменить спортивное гражданство. Так, Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность выступления за Израиль. Сообщается, что пока конкретных договорённостей достигнуто не было.
Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson