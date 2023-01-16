СБУ заочно предъявила обвинения депутату ГД Журавлёву за призывы к развязыванию конфликта

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение депутату Государственной думы РФ Алексею Журавлёву. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СБУ. Указано, что его обвиняют в призывах к развязыванию конфликта.

"Служба безопасности Украины собрала дополнительные материалы и открыла новое уголовное дело в отношении депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлёва, который принимал участие в боевых действиях против сил обороны Украины на Восточном фронте", — сказано в сообщении.

Также там указано, что народный избранник неоднократно посещал Донбасс, где вступил в состав российской бригады "Пятнашка". Кроме того, его уличили и в "широкой агитационной кампании". Таким образом, СБУ предъявила ему обвинения по двум статьям украинского УК: "Участие в деятельности непредусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований" и "Публичные призывы к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта".