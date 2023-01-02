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2 января, 14:09

СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе Банка России

Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СБУ. Указано, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск".

"Именно она организовала введение рублёвой зоны в районах юга и востока Украины. <…> Кроме того, глава российского Центробанка способствовала местным оккупационным администрациям России в блокировании обращения гривны", — сказано в сообщении.

Ей предъявлено обвинение по статье украинского Уголовного кодекса "Преднамеренные действия, совершённые представителем власти по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлёкшие гибель людей и другие тяжкие последствия".

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Оксана Попова

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