Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ

Российские военные в рамках спецоперации на Украине уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении артиллерия РФ нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районах населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Вместе с тем российские силовики уничтожили три бронетранспортёра и два пикапа.