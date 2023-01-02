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Регион
Опубликовано 2 января 2023, 14:08
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Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении 40 военных ВСУ

МО: Более 40 бойцов ВСУ уничтожили российские военные на Краснолиманском направлении

Российские военные в рамках спецоперации на Украине уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении артиллерия РФ нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районах населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Вместе с тем российские силовики уничтожили три бронетранспортёра и два пикапа.

Российские военные уничтожили 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные уничтожили 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске. По словам генерал-лейтенанта, также в Запорожской области российские бойцы ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины.

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ТАСС / Савицкий Вадим

Евгения Колесникова
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