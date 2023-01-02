SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 13:58

Военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске

Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ "Хортица" в Днепропетровске. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица", — сообщил он.

По словам генерал-лейтенанта, также в районах населённых пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области российские бойцы ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины, а также хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, за минувшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.

Российские войска в ДНР уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ

Российские войска в ДНР уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 под Херсоном и гаубицы Krab в ДНР.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров