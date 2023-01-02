В Минобороны РФ заявили об уничтожении силами ПВО ещё 15 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были перехвачены три РСЗО "Ольха" и "Ураган" ВСУ.
"Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области", — сказал Конашенков.
Ранее украинские войска лишились более 150 бойцов на Краснолиманском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились по бригадам территориальной обороны в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.
ТАСС / Минобороны РФ