Минобороны уточнило число погибших российских военных при ударе ВСУ по Макеевке

В результате удара ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке ДНР погибло 63 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооружённых сил в районе населённого пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", — говорится в сообщении МО.

По данным оборонного ведомства, российским средствам ПВО удалось сбить два реактивных снаряда HIMARS. Также Конашенков добавил, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.