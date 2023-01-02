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2 января, 13:38
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Минобороны уточнило число погибших российских военных при ударе ВСУ по Макеевке

Минобороны сообщило о 63 погибших российских военных при ударе ВСУ по Макеевке

В результате удара ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке ДНР погибло 63 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооружённых сил в районе населённого пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", — говорится в сообщении МО.

По данным оборонного ведомства, российским средствам ПВО удалось сбить два реактивных снаряда HIMARS. Также Конашенков добавил, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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А ранее Лайф писал, что украинские войска потеряли почти две сотни бойцов при попытке штурма недалеко от Макеевки. В результате ВСУ лишились более 170 украинских военных в районе населённых пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка, сообщал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Обложка ©

ТАСС / Васев Стоян

Николь Вербер

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