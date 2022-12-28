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Опубликовано 28 декабря 2022, 11:39

Военные РФ уничтожили в ДНР две системы М777 и гаубицу FH-70 немецкого производства

Российские военные уничтожили в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70 из ФРГ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка", — сказал он.

Кроме того, военные РФ уничтожили в районе города Северска три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".

ВС РФ уничтожили ещё одну гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк
ВС РФ уничтожили ещё одну гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ лишились свыше 170 бойцов в ходе провального штурма недалеко от Макеевки ЛНР. В настоящее время украинские военные продолжают предпринимать "самоубийственные попытки" штурма позиций российских военнослужащих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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