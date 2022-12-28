Военные РФ уничтожили в ДНР две системы М777 и гаубицу FH-70 немецкого производства
Российские военные уничтожили в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70 из ФРГ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка", — сказал он.
Кроме того, военные РФ уничтожили в районе города Северска три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ лишились свыше 170 бойцов в ходе провального штурма недалеко от Макеевки ЛНР. В настоящее время украинские военные продолжают предпринимать "самоубийственные попытки" штурма позиций российских военнослужащих.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ