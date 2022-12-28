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Регион
Опубликовано 28 декабря 2022, 11:34
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Участник шоу "Голос" Ив Набиев спел песню, которую мобилизованный написал об СВО

Мобилизованный из посёлка Кукуштан Пермского края записал песню о специальной военной операции на Украине. Её исполнил бывший участник шоу "Голос" Ив Набиев (Иван Агафонов). Об этом правительство региона рассказало на официальной странице в VK.

Песню мобилизованного об СВО исполнил Ив Набиев. Видео © VK / Пермский край

Мобилизованный, чьё имя не называется, сочинил эту песню в учебном центре в Елани. Он посвятил её всем землякам, которые отправились выполнять свой долг в рамках СВО. В ней поётся о том, как боец покидает жену, детей и родной Урал, чтобы отправиться выполнять боевые задачи. Солдат в этой песне наполнен боевым духом и уверен, что вернётся домой живым.

"Земляки, ребята из родного края, привет вам из Елани от наших мобилизованных. Здесь я написал песню, вот что получилось", — сказал мужчина.

Об этой песне узнал уроженец посёлка Майский Пермского края Ив Набиев и записал версию с полноценной аранжировкой. Затем на композицию наложили видеоряд с кадрами работы российских войск, мобилизованными и их семьями.

"Я российский солдат, в руки взял автомат, как когда-то дед мой, вновь за Родину в бой", — поётся в композиции.

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Ранее Лайф сообщал о том, что дети Донбасса возрастом от 5 до 17 лет исполнили песню "Аллея ангелов" в память о погибших за восемь лет от рук украинской армии сверстниках. Музыку написал композитор Олег Шаумаров, слова — Владимир Ильичёв.

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VK / Пермский край

Илья Суриков
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