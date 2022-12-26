ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 08:01
3985

Дети Донбасса спели песню "Аллея ангелов" в память о погибших сверстниках

Дети Донбасса возрастом от 5 до 17 лет исполнили песню "Аллея ангелов" в память о погибших за восемь лет от рук украинской армии сверстниках. Музыку написал композитор Олег Шаумаров, слова — Владимир Ильичёв. Идею предложил журналист телеканала "360" Михаил Ракитский.

Дети Донбасса спели песню в память о погибших сверстниках. Видео © t.me / 360tv

"Мне очень хочется, чтобы мы показали этих детей. Они настоящие. Это не какая-то там выдуманная история. У них есть характер, как у всех нас, но мы вроде бы нашли подход", — рассказал он каналу.

Солисткой стала жительница Донецкой области Даша Ковалёва. По её словам, исполнение далось нелегко. Впрочем, и остальные ребята, пережившие бомбёжку, стрельбу и страх, эмоционально тяжело погружались в проект, но отказываться не стали. По их признанию, память о случившемся нужно сохранить. Сейчас все они в Московской области, но переживают за свою малую родину, пишет телеканал "360".

"Сейчас там стреляют. И, насколько я знаю, там очень много людей умерло, там попадает очень много бомб в дома. Я хочу туда обратно вернуться, потому что там мои родители", — рассказал эвакуированный из Ясиноватой Давид Быков.

А у Вовы Курмихина в Донецке остались папа и бабушка, которые продолжают ходить на работу под обстрелами, поэтому мальчик сильно за них беспокоится. В Подмосковье ему нравится, но всё здесь непривычно. Он добавил, что впервые видит спокойное небо над головой.

"Тут непривычная обстановка для меня, потому что, когда я сюда приехал, я не знал, как пользоваться почтой той же, в метро никогда не ездил. Самолёты только летали, только которые нас бомбили, и всё. А тут они летают просто мирно сверху", — поделился Вова.

Дима Билан посвятил пронзительный клип детям Донбасса, которые никогда не услышат школьный звонок
Дима Билан посвятил пронзительный клип детям Донбасса, которые никогда не услышат школьный звонок

Ранее сообщалось, что семьи Московской области, взявшие под опеку детей из Донбасса, удостоились наград от губернатора региона Андрея Воробьёва. Жители Подмосковья получили благодарности на форуме "Сила в семье", который посвящён в этом году поддержке семей мобилизованных и сирот из зон боевых действий.

BannerImage

t.me / 360tv

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дети
  • Общество
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar