Дети Донбасса спели песню "Аллея ангелов" в память о погибших сверстниках

Дети Донбасса возрастом от 5 до 17 лет исполнили песню "Аллея ангелов" в память о погибших за восемь лет от рук украинской армии сверстниках. Музыку написал композитор Олег Шаумаров, слова — Владимир Ильичёв. Идею предложил журналист телеканала "360" Михаил Ракитский.

Дети Донбасса спели песню в память о погибших сверстниках. Видео © t.me / 360tv

"Мне очень хочется, чтобы мы показали этих детей. Они настоящие. Это не какая-то там выдуманная история. У них есть характер, как у всех нас, но мы вроде бы нашли подход", — рассказал он каналу.

Солисткой стала жительница Донецкой области Даша Ковалёва. По её словам, исполнение далось нелегко. Впрочем, и остальные ребята, пережившие бомбёжку, стрельбу и страх, эмоционально тяжело погружались в проект, но отказываться не стали. По их признанию, память о случившемся нужно сохранить. Сейчас все они в Московской области, но переживают за свою малую родину, пишет телеканал "360".

"Сейчас там стреляют. И, насколько я знаю, там очень много людей умерло, там попадает очень много бомб в дома. Я хочу туда обратно вернуться, потому что там мои родители", — рассказал эвакуированный из Ясиноватой Давид Быков.

А у Вовы Курмихина в Донецке остались папа и бабушка, которые продолжают ходить на работу под обстрелами, поэтому мальчик сильно за них беспокоится. В Подмосковье ему нравится, но всё здесь непривычно. Он добавил, что впервые видит спокойное небо над головой.

"Тут непривычная обстановка для меня, потому что, когда я сюда приехал, я не знал, как пользоваться почтой той же, в метро никогда не ездил. Самолёты только летали, только которые нас бомбили, и всё. А тут они летают просто мирно сверху", — поделился Вова.