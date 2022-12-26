Доктор Мясников рассказал, в каком случае самый популярный препарат для сердца может убить
Врач Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина для человека без сознания
Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина для человека без сознания. Речь об этом зашла в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". По словам специалиста, нитроглицерин резко снижает давление, в результате чего пациент в состоянии обморока может внезапно получить инфаркт или инсульт.
"Нитроглицерин, конечно, — хорошее лекарство, помогает при сердечном приступе, спасает ситуацию, но человека в обмороке этот препарат может просто убить", — предупредил Мясников.
Врач добавил, что человеку с приступом боли за грудиной предпочтительнее давать аспирин.
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