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26 декабря, 07:58

Доктор Мясников рассказал, в каком случае самый популярный препарат для сердца может убить

Врач Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина для человека без сознания

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина для человека без сознания. Речь об этом зашла в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". По словам специалиста, нитроглицерин резко снижает давление, в результате чего пациент в состоянии обморока может внезапно получить инфаркт или инсульт.

"Нитроглицерин, конечно, — хорошее лекарство, помогает при сердечном приступе, спасает ситуацию, но человека в обмороке этот препарат может просто убить", — предупредил Мясников.

Врач добавил, что человеку с приступом боли за грудиной предпочтительнее давать аспирин.

Доктор Мясников прописал регулярный душ всем пациентам с температурой

Доктор Мясников прописал регулярный душ всем пациентам с температурой

Ранее врач общей практики рассказал, что температура 37,2 градуса и головная боль — не повод вызывать скорую, а вот 38,5 с лихорадкой — вполне. Лайф также писал, почему при болезнях не всегда повышается температура. По словам терапевта Татьяны Романенко, в таких случаях защита организма встречается с заболеванием сразу и оно протекает с меньшими последствиями.

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VK.com / Доктор Мясников

Марина Калегина

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