Доктор Мясников рассказал, в каком случае самый популярный препарат для сердца может убить

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина для человека без сознания. Речь об этом зашла в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". По словам специалиста, нитроглицерин резко снижает давление, в результате чего пациент в состоянии обморока может внезапно получить инфаркт или инсульт.

"Нитроглицерин, конечно, — хорошее лекарство, помогает при сердечном приступе, спасает ситуацию, но человека в обмороке этот препарат может просто убить", — предупредил Мясников.

Врач добавил, что человеку с приступом боли за грудиной предпочтительнее давать аспирин.