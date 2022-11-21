Врач объяснила, почему при болезни не всегда повышается температура

В некоторых случаях у людей не повышается температура тела во время болезни. Это говорит о том, что уже на начальном этапе иммунная система начинает активно бороться с инфекцией, заявила терапевт Татьяна Романенко.

Повышение температуры говорит о борьбе организма с вирусом и является признаком воспалительного процесса. Однако такая реакция проявляется не всегда, пояснила врач.

"Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе. С инфекционным агентом встречается так называемая первая линия обороны — на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, и туда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. Поэтому нет повышения температуры и всё хорошо складывается", — рассказала врач в беседе с радио Sputnik.

Опасность представляет избыточная реакция на инфекцию, когда температура тела увеличивается до 39 градусов и выше. По словам Романенко, нередко такое происходило у пациентов с коронавирусом. В этом случае нужно сбивать температуру. Но если повышение невелико, то этого лучше не делать и позволить организму справляться самостоятельно.