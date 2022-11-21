Столтенберг призвал не поддерживать Украину, перепутав её с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ошибочно призвал не поддерживать Украину. Оговорку он совершил на парламентской ассамблее в Мадриде.
"Партнёрство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай как минимум не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию", — заявил Столтенберг, уточнив, что это должен быть чёткий сигнал Пекину.
Ранее Лайф писал, что НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева. При этом генсек организации уверен, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров.
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