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21 ноября, 13:53

Столтенберг призвал не поддерживать Украину, перепутав её с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ошибочно призвал не поддерживать Украину. Оговорку он совершил на парламентской ассамблее в Мадриде.

"Партнёрство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай как минимум не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию", — заявил Столтенберг, уточнив, что это должен быть чёткий сигнал Пекину.

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Ранее Лайф писал, что НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева. При этом генсек организации уверен, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров.

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Сайт НАТО

Артур Лапсаков

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