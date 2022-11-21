Столтенберг призвал не поддерживать Украину, перепутав её с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ошибочно призвал не поддерживать Украину. Оговорку он совершил на парламентской ассамблее в Мадриде.

"Партнёрство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай как минимум не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию", — заявил Столтенберг, уточнив, что это должен быть чёткий сигнал Пекину.