Гладков сообщил о формировании засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области
Начиная с апреля Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту. Причиной тому стали участившиеся обстрелы сопряжённых российских территорий со стороны ВСУ, пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мы готовимся к различным вариантам <...> и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Гладкова, с 24 февраля по сегодняшний день Белгородская область потратила около 13 миллиардов рублей на всё, что связано со спецоперацией. Немалая доля этих денег уходит на восстановление инфраструктуры, которую разрушают украинские военные непрекращающимися обстрелами. Из-за этого же в 15 населённых пунктах области был объявлен режим ЧС, а власти планируют усовершенствовать систему предупреждения об атаках ВСУ.
Как сообщал Лайф, в последний раз ВСУ нанесли удар по Белгородской области накануне. Под обстрел попало село Нижний Ольшанец. До этого украинская сторона открывала огонь по региону 19 ноября, а предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка.
ТАСС / Максим Григорьев