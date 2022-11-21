Гладков сообщил о формировании засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области

Начиная с апреля Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту. Причиной тому стали участившиеся обстрелы сопряжённых российских территорий со стороны ВСУ, пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы готовимся к различным вариантам <...> и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие", — сказал он на пресс-конференции.