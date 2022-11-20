Женщина ранена в результате обстрела белгородского села со стороны Украины
Губернатор Гладков: Женщина получила ранения при обстреле ВСУ села Нижний Ольшанец
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. В результате атаки пострадала женщина, она получила осколочные ранения нижних конечностей.
"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в шести частных домовладениях", — написал он в телеграм-канале.
Также он рассказал, что в эти минуты глава района Владимир Перцев проводит придомовой обход территории совместно с представителями оперативных служб.
Вчера ВСУ вновь нанесли удар по Шебекину Белгородской области. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".
ТАСС / Евгений Силантьев