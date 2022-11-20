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Опубликовано 20 ноября 2022, 07:29
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Женщина ранена в результате обстрела белгородского села со стороны Украины

Губернатор Гладков: Женщина получила ранения при обстреле ВСУ села Нижний Ольшанец

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. В результате атаки пострадала женщина, она получила осколочные ранения нижних конечностей.

"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в шести частных домовладениях", — написал он в телеграм-канале.

Также он рассказал, что в эти минуты глава района Владимир Перцев проводит придомовой обход территории совместно с представителями оперативных служб.

Белгородский губернатор уточнил последствия обстрела ВСУ города Шебекино
Белгородский губернатор уточнил последствия обстрела ВСУ города Шебекино

Вчера ВСУ вновь нанесли удар по Шебекину Белгородской области. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".

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ТАСС / Евгений Силантьев

Оксана Попова
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