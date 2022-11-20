Женщина ранена в результате обстрела белгородского села со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. В результате атаки пострадала женщина, она получила осколочные ранения нижних конечностей.

"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в шести частных домовладениях", — написал он в телеграм-канале.