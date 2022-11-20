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20 ноября, 07:27

Новое видео показало эпицентр взрыва и молниеносное обрушение подъезда в доме на Сахалине

Появилось ещё одно видео взрыва газового баллона в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине, после чего обрушились все пять этажей, а под завалами погибло девять человек.

Вчерашний взрыв в доме на Сахалине. Видео © VK / Татьяна Чебакова

Как видно на кадрах, взрыв произошёл на одном из нижних этажей, а затем моментально разрушился целый подъезд. Поднявшиеся в воздух клубы пыли и дыма заволокли часть постройки.

Глава Сахалина приказал чиновникам повторно отправиться в Тымовское после взрыва

Глава Сахалина приказал чиновникам повторно отправиться в Тымовское после взрыва

Напомним, вчера произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и матпомощь пострадавшим.

Обложка ©

VK / Татьяна Чебакова

Татьяна Миссуми

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