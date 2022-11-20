Новое видео показало эпицентр взрыва и молниеносное обрушение подъезда в доме на Сахалине
Появилось ещё одно видео взрыва газового баллона в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине, после чего обрушились все пять этажей, а под завалами погибло девять человек.
Вчерашний взрыв в доме на Сахалине. Видео © VK / Татьяна Чебакова
Как видно на кадрах, взрыв произошёл на одном из нижних этажей, а затем моментально разрушился целый подъезд. Поднявшиеся в воздух клубы пыли и дыма заволокли часть постройки.
Напомним, вчера произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и матпомощь пострадавшим.
VK / Татьяна Чебакова