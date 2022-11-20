Глава Сахалина приказал чиновникам повторно отправиться в Тымовское после взрыва

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко повторно направил вице-премьера области, министра ЖКХ и главу Агентства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в посёлок Тымовское, где накануне девять человек погибли в результате взрыва в пятиэтажке.