Глава Сахалина приказал чиновникам повторно отправиться в Тымовское после взрыва
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко повторно направил вице-премьера области, министра ЖКХ и главу Агентства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в посёлок Тымовское, где накануне девять человек погибли в результате взрыва в пятиэтажке.
"Поручил заместителю председателя Правительства Сахалинской области Олегу Попову, министру ЖКХ региона Наталие Куприной и руководителю агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Анне Михеевой повторно отправиться в Тымовское, организовать работу по своим направлениям на месте и встретиться с людьми", — сообщил Лимаренко в "Телеграме".
Напомним, вчера в Тымовском произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.
Telegram / АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил