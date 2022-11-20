Эксперт Васильев посоветовал купить юани до Нового года

Специалист отметил, что евро и доллар из-за западных санкций сохраняют токсичность, а их покупательная способность снижается в связи с высокой инфляцией в Европе и США. По словам Васильева, при желании приобрести валюту перед Новым годом лучше всего сделать выбор в пользу валюты дружественных стран, например юаня.