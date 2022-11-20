Эксперт Васильев посоветовал купить юани до Нового года
Лучшим вариантом финансовых вложений до Нового года являются валюты дружественных стран. Об этом сообщил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
Специалист отметил, что евро и доллар из-за западных санкций сохраняют токсичность, а их покупательная способность снижается в связи с высокой инфляцией в Европе и США. По словам Васильева, при желании приобрести валюту перед Новым годом лучше всего сделать выбор в пользу валюты дружественных стран, например юаня.
"Наиболее перспективная из них — китайский юань", — отметил эксперт в интервью агентству "Прайм".
Вложения в облигации в китайской валюте, а также в бумаги российских компаний принесут прибыль, подытожил аналитик.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится. Она также отметила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ. По словам Набиуллиной, в мировой экономике возможен "жёсткий вариант развития событий", однако базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в важные направления денежно-кредитной политики, всё ещё остаётся наиболее вероятным.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов