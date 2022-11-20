Guardian: Латвия после распада СССР потеряла треть населения

Британский обозреватель Джон Хенли заявил, что Латвия после распада СССР потеряла почти треть населения. Причину этого он озвучил в статье для Guardian: поступательные волны эмиграции молодых граждан, которые в поисках большего заработка уезжают за границу.

"За последние три десятилетия, с 1990 года, Латвия потеряла около 30% населения", — утверждает журналист.

Хенли в публикации сослался также на статистику ООН, согласно которой Латвия к 2050 году окажется среди стран Европы с демографическими проблемами. Как отметил публицист, в пяти из них — Болгарии, Латвии, Литве, Сербии и на Украине — ожидается падение более чем на 20%.

Эти данные изданию прокомментировал советник правительства Латвии по демографии Имантс Парадниекс, назвав ситуацию "экзистенциальной проблемой" для страны.