Опрос Маска об аккаунте Трампа в Twitter атаковали боты

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что опрос о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети поможет усовершенствовать систему голосования.

"Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться", — написал Маск в своём аккаунте.