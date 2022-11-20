Опрос Маска об аккаунте Трампа в Twitter атаковали боты
Маск назвал впечатляющей атаку ботов на опрос о возвращении аккаунта Трампа в Twitter
Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что опрос о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети поможет усовершенствовать систему голосования.
"Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться", — написал Маск в своём аккаунте.
Предприниматель признался, что опрос преподнёс несколько интересных уроков, которые в дальнейшем пригодятся в работе. Маск подчеркнул, что атака ботов производит впечатление.
Ранее, напомним, Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако сам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал Маску удачи.
ТАСС / АР / Susan Walsh