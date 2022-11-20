Турция объявила воздушную операцию против РПК в Сирии и Ираке

Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). О манёврах турецкого военного ведомства сообщает агентство Анадолу .

Со своей стороны представитель курдских Сирийских демократических сил (SDF) Фархад Шами сообщил, что Анкара подвергла атаке приграничный город Кобани на севере Сирии — он находится под контролем SDF.

Между тем после теракта в Стамбуле глава МВД Турции Сулейман Сойлу поделился подозрениями о том, что указание совершить взрыв поступило именно из Кобани. Исполнитель теракта, по словам главы МВД, проник на территорию страны через населённый пункт Африн. Всем причастным к взрыву Сойлу пообещал жёсткий ответ.