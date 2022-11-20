Турция объявила воздушную операцию против РПК в Сирии и Ираке
На севере Сирии и Ирака Турция проводит военную операцию против курдских сил
Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). О манёврах турецкого военного ведомства сообщает агентство Анадолу.
Со своей стороны представитель курдских Сирийских демократических сил (SDF) Фархад Шами сообщил, что Анкара подвергла атаке приграничный город Кобани на севере Сирии — он находится под контролем SDF.
Между тем после теракта в Стамбуле глава МВД Турции Сулейман Сойлу поделился подозрениями о том, что указание совершить взрыв поступило именно из Кобани. Исполнитель теракта, по словам главы МВД, проник на территорию страны через населённый пункт Африн. Всем причастным к взрыву Сойлу пообещал жёсткий ответ.
Напомним, в результате теракта в Стамбуле шесть человек погибли, более 80 ранены (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).