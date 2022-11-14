В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян

В результате теракта на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле пострадали трое россиян. Об этом сообщает Генконсульство РФ.

"По уточнённой информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует", — говорится в сообщении.