В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян
В результате теракта на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле пострадали трое россиян. Об этом сообщает Генконсульство РФ.
"По уточнённой информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует", — говорится в сообщении.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате шесть человек погибли, более 80 ранены. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана. Также по делу проходит ещё около 50 человек. О том, что известно о теракте, Лайф писал здесь.
Getty Images / Cem Tekkesinoglu