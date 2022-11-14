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14 ноября, 08:38

В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян

В результате теракта на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле пострадали трое россиян. Об этом сообщает Генконсульство РФ.

"По уточнённой информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует", — говорится в сообщении.

Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео

Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео

Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате шесть человек погибли, более 80 ранены. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана. Также по делу проходит ещё около 50 человек. О том, что известно о теракте, Лайф писал здесь.

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Getty Images / Cem Tekkesinoglu

Александра Вишнякова

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