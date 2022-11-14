Боррель заявил, что Евросоюз пока не обсуждает новые санкции против России

На данный момент Евросоюз не рассматривает новые санкции против России, но будет готовить для них почву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Сегодня этого не произойдёт. Мы должны быть уверены, что любые новые санкции должны иметь чёткую легальную [— с точки зрения ЕС —] базу", — сказал он.