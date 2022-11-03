Боррель раскрыл, сколько в этом году ЕС потратил на Украину

Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на помощь Украине в этом году. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. 22 миллиарда евро! И я не считаю военную помощь со стороны государств-членов, предоставленную в двустороннем порядке", — отметил он в беседе с журналистами в немецком Мюнстере в ходе встречи глав МИД стран "Большой семёрки" (G7).

Боррель добавил, что в эту сумму входят три млрд евро на военную помощь через Европейский фонд мира и 19 млрд евро на финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Киева, чтобы там "смогли перенести зиму". Причём он заявил, что помощь Незалежной нужно увеличивать и в будущем.